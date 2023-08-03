Вылейте этот состав под каждый огурец: листья перестанут желтеть, появятся новые завязи

В августе огурцы начинают стремительно желтеть. Многие дачники уверены в том, что со свежими плодами придется распрощаться до следующего сезона. Но они заблуждаются. Если подпитать грядки специальным составом, то новые завязи будут появляться до середины осени.

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Рецепт простой. Растворите 4 больших ложки аммиака в 10 литрах отстоявшейся воды и используйте этот состав для полива под корень. На одно растение нужно вылить не менее литра питательной смеси.

Эффект от подкормки не заставит себя долго ждать. Огуречные листья воспрянут уже через несколько часов. А пройдет 2-3 дня, и вы увидите кучу новых завязей.

Процедуру рекомендуется проводить каждые 2 недели. Только в этом случае можно рассчитывать на продолжительный результат.

Источник: vlast-sovetov.ru