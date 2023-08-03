Застарелые желтые пятна от пота пропадут моментально: нужно только смешать 2 копеечных средства

На белых вещах в области подмышек часто появляются желтые пятна от пота. Отстирать их обычным способом не выйдет. Порошок здесь бессилен.

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У вас только два варианта. Первый: попробовать вывести желтизну с помощью дорогой химии. Второй: воспользоваться советом бывалых хозяек, которые справляются с проблемой подручными средствами.

Если вам ближе последний, то немедленно отправляйтесь на кухню. Все необходимое вы найдете именно там.

Возьмите 2 ст. ложки пищевой соды, одну ст. ложку средства для мытья посуды и немного воды. Смешайте эти ингредиенты и нанесите получившийся состав на проблемное пятно. Аккуратно потрите его мягкой стороной губки: желтизна сразу начнет отходить.

После этого постирайте одежду обычным способом и наслаждайтесь идеальной белизной.

Источник: издание belnovosti.by