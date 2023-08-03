Эта посуда опасна, лучше выбросить: она есть почти на каждой кухне

Опытные хозяйки трепетно относятся к выбору посуды. Для них важно, чтобы кухонная утварь была не только красивой и удобной, но и безопасной. Если с первыми двумя пунктами все понятно, то по последнему есть вопросы.

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Какую посуду не стоит использовать и почему? Можно выделить три основных группы.

В первую очередь присмотритесь к своим антипригарным и тефлоновым сковородкам. Если они покрыты полимером PTFE, PFAS и PFOA, то от изделий стоит отказаться. Так как этот компонент выделяет токсичные пары при нагревании.

Следующая в списке — посуда из алюминия. Этот металл является сильным нейротоксином. Он оказывает крайне негативное влияние на здоровье человека.

Изделия из пластика тоже следует отнести на свалку. При нагреве они выделяют яды и канцерогены.

Источник: издание belnovosti.by