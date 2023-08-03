«Каменные» персики из супермаркета поспеют за одну одну ночь: просто положите их в пакет с этим фруктом

Спелые персики в магазинах найти сложно. Обычно, в лотках лежат твердые зеленые фрукты. Но не спешите огорчаться. Если проделать один трюк, то к утру вас будут ждать мягкие сочные плоды.

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Инструкция простая. Сложите недозревшие персики в бумажный пакет и поместите к ним пару спелых бананов. Подождите 8-12 часов. Затем достаньте фрукты и оцените результат.

Обычно этого времени достаточно, чтобы твердые персики стали мягкими. Однако в случае необходимости можно подождать еще сутки.

Трюк заключается в том, что бананы выделяют большое количество этилена. А этот газ ускоряет созревание плодов.

Источник: ru.wikihow.com