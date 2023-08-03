Не упустите этот подарок: три знака зодиака, которым судьба даст исправить свои ошибки в августе

Первыми в списке оказались Весы. Им выпадет большая удача, поэтому больше не стоит бояться уйти на новую работу. А если получится сразу проявить себя, взять инициативу в свои руки, то мгновенно их настигнет успех.

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А вот Близнецы уже давно сбились с ног, так как ищут способ больше зарабатывать. Но им в конце лета предложат неожиданную помощь со стороны. Астрологи просят не отказываться от такого шанса.

Девы должны подготовиться к тому, что они набьют огромное количество шишек на своем лбу. Но им выдастся шанс, чтобы все начать сначала, сообщает портал «Город Ч».