Не упустите этот подарок: три знака зодиака, которым судьба даст исправить свои ошибки в августе

Порой в жизни происходят такие события, которые хочется отмотать назад. И иногда вселенная дает второй шанс. Астрологи назвали три знака зодиака, которым в августе выпадет подарок судьбы. Они смогут исправить свои ошибки.
Первыми в списке оказались Весы. Им выпадет большая удача, поэтому больше не стоит бояться уйти на новую работу. А если получится сразу проявить себя, взять инициативу в свои руки, то мгновенно их настигнет успех.
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А вот Близнецы уже давно сбились с ног, так как ищут способ больше зарабатывать. Но им в конце лета предложат неожиданную помощь со стороны. Астрологи просят не отказываться от такого шанса.
Девы должны подготовиться к тому, что они набьют огромное количество шишек на своем лбу. Но им выдастся шанс, чтобы все начать сначала, сообщает портал «Город Ч».