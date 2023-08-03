Нужно ли на самом деле выворачивать вещи наизнанку перед стиркой: многие ошибаются

Большая часть хозяек выворачивает одежду перед стиркой на изнаночную сторону. Но есть и те, кто игнорирует это правило. Кто же из них прав?

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Наконец-то в спорах поставлена точка. Выяснилось, что перед тем как загрузить одежду в машинку, вещи все-таки стоит вывернуть.

Объяснение простое. Во-первых, снижается риск повреждения лицевой стороны. Это важный момент, если на изделиях есть декоративные элементы.

Во-вторых, на лицевой стороне образуется меньше ворсинок и катышков. Так как она не трется о барабан во время стирки.

И, наконец, одежда лучше отстирывается. Поэтому, если вы вдруг посадили на штанину пятно, то брюки следует обязательно вывернуть.

Источник: издание belnovosti.by