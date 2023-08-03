Нырнут в омут любви и страсти: этим знакам зодиака август принесет настоящее счастье

Многие люди замечают, что время идет очень стремительно. Большая часть лета уже оказалась позади, но расстраиваться не стоит. В август повезет некоторым знакам зодиака. Таролог Сана сообщила, что настоящий сладкий месяц будет у этих людей. Они с большой вероятностью повстречают свою любовь и нырнут в омут страсти с головой.
По словам эксперта, одинокие Овны могут получить шанс завести серьезные отношения, которые будут основаны на любви и уважении. А вот семейные представители знака реализуют совместные планы, которые строили ранее.
Заиграет новыми красками личная жизнь у Раков. Они будут особенно сильно привлекательны и смогут искупаться во внимании со стороны противоположного пола.
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Также счастливчиками месяца станут Водолеи. Они смогут положиться на свои чувства и эмоции. Им месяц готовит большое количество ситуаций, подходящих для романтики и флирта.
А вот Козероги увидят в близком человеке новые стороны. У этого земного знака будут активно развиваться не только любовные, но и дружеские и рабочие отношения, пишет «Стерлеград».