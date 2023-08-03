Стиралка перестанет вонять затхлостью: помогут 16 ложек этого продукта

Уже после нескольких месяцев эксплуатации из стиральной машины начинает неприятно пахнуть. Дело в том, что на барабане, а также на других деталях техники скапливаются всевозможные загрязнения.

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Чтобы решить эту проблему, нужно почистить стиралку снаружи и изнутри. Сделать это можно с помощью одного и того же средства. Опытные хозяйки используют для этих целей пищевую соду.

Все просто. Смешайте стакан продукта с таким же количеством воды и протрите этим составом барабан машины.

А чтобы почистить скрытые детали техники, добавьте 16 ложек соды в отсек для стирального порошка и включите любой цикл с дополнительным полосканием.

После этих манипуляций неприятные запахи надолго исчезнут. Повторять процедуру рекомендуется по мере необходимости.

Источник: дзен-канал «Ремонт техники».