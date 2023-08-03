Эти два режима машинки берут меньше воды, порошка и электричества — двойная экономия при стирке

Иногда счета по коммунальным платежам могут ввергать в шок. Счета за воду и электричества растут день ото дня, если стирать ежедневно с использованием большого количества порошка. А ведь именно летом многие чаще запускают стиральную машинку, чтобы освежить вещи.

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При этом есть проверенные способы сэкономить на стирке в автомате. Опытные домохозяйки знают, какие два режима стирки самые экономичные — берут меньше воды, порошка и электричества.

На первом месте программа «Экономстирка» — ее используют в том случае, если накопленного белья недостаточно для полной загрузки машинки. Этот режим тратит куда меньше порошка, а при споласкивании уходит меньше воды. Выгода очевидна!

Еще одна простая программа, которая есть у стиральных машинок, — «Быстрая стирка». Идеальный режим для стирки, если вещи нужно просто освежить. Цикл составляет 15–30 минут, а затраты воды и электроэнергии будет гораздо меньше, чем в стандартных вариантах.

По материалам ichip.ru