Льем в лунки рядом с огурцами — прут как на дрожжах: разводим литр молока в пяти литрах воды

Опытные дачники знают, как получить двойной урожай огурцов. Достаточно напитать почву нужными микроэлементами. Тогда и посадки на огороде попрут как на дрожжах. Эта копеечная подкормка станет отличной альтернативой магазинным удобрениям.

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В этом поможет молочный раствор — он обогатит почву кальцием, калием, магнием, марганцем, железом и азотом.

Для того чтобы приготовит эликсир, берем литр молока и пять литров воды. Смешиваем и вливаем небольшое количество в лунки на грядках, где посажены культурные растения.

С помощью молочного раствора также можно избавиться и от вредителей. Для этого добавьте в питательный молочный состав 30 капель йода и распылите жидкость на кустики с помощью пульверизатора.

По материалам ogorod.video