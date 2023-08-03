Всего три капли йода, и помидоров станет в два раза больше — так надо делать в августе

Для того чтобы томаты росли здоровыми, а плоды не трескались — не обязательно покупать в магазине дорогие удобрения. Опытные садоводы активно используют обычный аптечный йод. После него наступает эффект вау.

Налейте в 10-литровое ведро воды и добавьте всего три капли йода. Пусть постоит — и поливайте под корень. Важно учитывать, что каждый куст должен получить по два литра раствора.

Процедуру следует повторять один раз в неделю.

Урожай увеличится минимум в два раза.

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