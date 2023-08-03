Дорогой порошок не покупаем: из дешевенького делаем люксовое при помощи обычного уксуса (хитрость прачки)

Отбеливатель и дорогие порошки могут стать бесполезными, если вы узнаете про хитрость с уксусом, которой пользуются многие профессиональные прачки. Экономьте свои деньги, ведь это так просто.

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Используйте 1/4 чашки столового уксуса 9% на 1 чашку воды. Замачивайте в этом растворе вещи и оставляйте на пару часов.

Далее стирайте вещи в стиральной машинке на нужном цикле. Из автомата вы будете доставать чистейшие вещи. А если добавите уксус в отсек для кондиционера, они к тому же будут мягкими.

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия».