Забыли про лотки в машинке: насыпаем порошок сразу на белье — намного чище

Если вы думаете, что лотки для специальных средств в стиральных машинках придуманы для эффективности стирки, то глубоко ошибаетесь. Они созданы просто для удобства.

Вам не нужно наклоняться и лезть в барабан, да и отмерять с их помощью количество порошка намного проще.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако если вы заботитесь об экономии своих денег, то забудьте про них навсегда. По дороге к вещам часть моющих средств «теряется» в машинке и просто смывается.

Чтобы этого не происходило, насыпайте порошок сразу на белье в барабан. Так вы в два раза уменьшите расход порошка. Кроме того, он будет лучше выполаскиваться из ткани. Белых пятен на черной одежде вы больше не увидите после стирки.

Источник: Telegram-канал «Горничная»