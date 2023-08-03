Возьмите у мужа пену для бритья — не нарадуетесь: умываемся, отстирываем ковры и мебель (средство шикарное)

Пена для бритья может заменить целый список различных средств гигиены и ведения хозяйства.

Она деликатно очищает кожу лица, в отличие от мыла. Так что смело берите ее у мужа, если отправились в поездку и забыли про любимое средство. К слову, в советское время женщины часто использовали пену для бритья вместо пенки для умывания.

Кроме того, пена для бритья отлично удаляет пятна с матраса на кровати, а также с мягкой мебели.

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Все, что нужно сделать, это нанести пену на пятно, оставить минут на 30 для воздействия. А потом мокрой тряпочкой протереть это место. Грязь растворится на глазах!

Источник: Telegram-канал «Горничная»