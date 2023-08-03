Называем режим в стиралке, который нельзя использовать: будьте умнее

Техники считают бесполезным режим стирки в машинке на 40 градусах. Следует выбрать другой для разумного использования.

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Освежить вещи вполне неплохо можно на 30 градусах. Простирать серьезные загрязнения можно только на 60 градусах или даже 90, если требуется кипячение.

Поэтому каждый раз, когда вы ставите стирку на 40 градусах, вы просто зря тратите электроэнергию на лишние 10 градусов.

Это абсолютно бессмысленно. Нельзя так бездумно тратить свои средства.

Источник: интернет-газета «Жизнь».