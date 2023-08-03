Собираем в августе по 7 ведер огурцов с маленькой теплицы в сутки: все проще простого

Плодоношение огурцов к августу всегда снижается, но его можно продлить, используя агрономические приемы.

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Установите в теплице бочку с брагой на травяной основе. Выделяемый углекислый газ будет способствовать цветению, даст рост новых листьев, простимулирует завязывание плодов.

Также важно вовремя убирать созревшие огурцы, поскольку они не дают завязям развиваться.

Можно продлить плодоношение при помощи искусственного ночного отдыха. Для этого поддерживайте в теплице ночью температуру плюс 16-18 градусов неделю. Создайте сквозное проветривание. Это даст активный рост, растения обновятся и омолодятся, появятся новые плети и завязи.

Источник: Telegram-канал «Новости дня»