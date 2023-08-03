Фаршируем перцы без мяса и риса: получается безумно вкусно — моментально улетают со стола

В огороде поспевают перцы, а это значит, что пора готовить фаршированные овощи. Если вам надоел классический вариант — нет проблем! Можно обойтись без риса и мяса. Вместо этих ингредиентов используйте печень трески и куриные яйца. Получится безумно вкусно. Вся семья будет в восторге.

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Вам потребуется: 5 болгарских перцев среднего размера, 1 крупный баклажан, 1 помидор, 1 банка печени трески, 4 вареных яйца, 2 луковицы, свежая петрушка и соль.

Смешайте с помощью блендера печень трески и яйца. Добавьте к ним измельченный лук и помидор. Затем уберите миску в сторону и займитесь оставшимися овощами.

Выньте из перцев семена. Сложите овощи в огнеупорную форму. И запекайте их 20 минут при температуре 200°C. Когда время пройдет, остудите баклажан, порубите его кубиком и отправьте к треске и яйцам.

Перемешайте начинку, разложите ее по перцам и украсьте готовое блюдо зеленью.

Источник: babyblog.ru.