Как вместо отбеливателя использовать соду: даже эффективнее и стоит копейки (белье как новое)

Вы навсегда забудете про отбеливатели для белья, когда попробуете вместо них обычную соду. Дешево, экологично и очень просто!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Соедините 60 миллилитров перекиси водорода с 2 столовыми ложками пищевой соды. Добавьте 2-3 столовые ложки стирального порошка. Состав растворите в воде, опустите в него грязную одежду, которую нужно отбелить.

Через 20 минут вы увидите, что пятна и грязь отошли. Простирайте в машинке на нужном режиме.

Если загрязнения серьезные, то оставьте белье на ночь в растворе с содой. Далее постирайте.

Источник: sovkusom.ru