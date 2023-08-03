Посыпьте томаты этим продуктом до 15 августа: плодов будет в 2 раза больше, устанете собирать

В августе помидорам нужно еще больше подкормок, так как плодоношение отнимает у растений много сил. Если не восполнить дефицит питательных веществ, то качество и количество урожая вас точно не порадует. А если подкормить культуру, то можно собрать в 2 раза больше помидоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные огородники используют в качестве удобрения для томатов обычные овсяные хлопья. Они утверждают, что эта крупа содержит весь необходимый набор витаминов и микроэлементов.

Овсянку можно использовать по-разному. Если вам некогда готовить специальные составы, то следует рассыпать измельченные геркулесовые хлопья под кустами, взрыхлить верхний слой почвы и полить растения водой.

А если есть возможность, то лучше приготовьте настой. Измельчите полкилограмма овсянки и залейте крупу 10 литрами теплой воды. Подождите 5 суток и используйте настой для полива. Под каждый корень рекомендуется вылить не менее половины литра питательной жидкости.

Подкормку следует проводить раз в 2 недели. Начать следует не позднее первой половины августа.

Источник: novochag.ru