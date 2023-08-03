Пять капель йода, и фиалки будут цвести круглогодично — простой трюк от агрономов

Фиалки можно «заставить» цвести круглогодично, если их постоянно правильно подкармливать. И поможет в этом два копеечных компонента – древесная зола и йод.

Сначала в одном литре воды растворите одну столовую ложку золы. Пусть раствор настоится три часа, и затем полейте цветы.

Через неделю в трех литрах воды разведите пять капель йода и также полейте фиалки. Старайтесь попасть под корень, не задевая листья.

Такие подкормки напитают почву цветов полезными веществами, и фиалкам будет у вас очень хорошо жить.

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