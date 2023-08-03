Объявлен курс доллара на 7 августа: идет искусственное занижение рубля

Российская валюта продолжает проседать, несмотря на ряд важных мер, принятых нашими властями. И эта ситуация странная. Аналитик Максим Шеин заявил, что цены на нефть сейчас высокие, налоговый период только закончился, ЦБ говорил о том, что будет продавать юани…

«Сложившаяся ситуация, мне кажется, скорее спекулятивна, нежели под этим есть фундаментальные основания», — заявил он.

А это значит, что на рубль сейчас влияют валютчики, которые пытаются заработать деньги на рынке. К понедельнику, 7 августа, по мнению Шеина, доллар может снова опуститься до 90 рублей.

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