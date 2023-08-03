Курс доллара превысил все мыслимые пределы: замечаются толпы людей в банках

Курс доллара превысил все мыслимые пределы. Сегодня, 3 августа, с утра на Мосбирже он торгуется за 94,2 рубля.

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Никто не ожидал такого поворота. Финансовые аналитики предсказывали 92-94 рубля максимум, однако американская валюта имеет свои планы.

Этот курс, как отмечают эксперты, противоречит всем тенденциям, ведь цена нефти на мировом рынке поднялась. И по всем экономическим законам должен обрушиться доллар. Этого, увы, не произошло.

На фоне этих событий в некоторых банках есть определенные скопления людей. Однако что это значит, точно сказать нельзя.

Источник: 1prime.ru