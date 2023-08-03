Трюк от старой прачки: теперь всегда бросаем в машинку шарики из фольги (алюминий творит чудеса с бельем)

Трюк с шариками из фольги во время стирки стал хитом Интернета. Так делают некоторые прачки, чтобы белье на выходе было максимально чистым.
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Шарики можно делать самостоятельно, отрезав хороший кусок кулинарной алюминиевой фольги и скатав их в колобки. 2-3 штук будет достаточно для одного барабана.
Бросьте их с бельем и насладитесь результатом. Шарики повышают эффективность стирки в разы, выбивая из ткани грязь. Кроме того, разглаживают белье и убирают статическое электричество.
Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»