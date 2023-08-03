Как улучшить свеклу в августе: даем классную подкормку и собираем крупные, сладкие корнеплоды (средство из аптечки)

Чтобы собрать классный урожай свеклы, обязательно в первой половине августа внесите под корнеплод важную подкормку. Тогда вы насладитесь роскошной свеклой, крепкой, сладкой, крупной.

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Натрий и бор — это те два микроэлемента, которые дадут сладость и крепость свекле.

Чтобы возместить нехватку данных веществ, возьмите 2 стакана золы, 1 столовую ложку соли, 2 грамма борной кислоты и растворите в 10 литрах воды.

Проливайте свеклу данной подкормкой как по листьям, так и под корень. Вносите 10 литров состава на 2-3 квадратных метра грядки.

Источник: дзен-канал «Садоеж»