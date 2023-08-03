Свекла как из книги рекордов благодаря этой подкормке: крупная, сочная, сладкая

В августе корнеплоды набирают массу, и помочь им можно в этом довольно легко. Мудрые дачники подпитывают грядки свеклы питательными растворами и удобрениями. В это время актуальны подкормки с азотом, калием и фосфором, поскольку эти элементы влияют на размер и вкус корнеплодов.

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Все эти и другие необходимые овощу микроэлементы есть в нитроаммофоске. И если все сделать правильно, а главное вовремя, то можно заполучить урожай как из книги рекордов – крупный, сочный. Для этого возьмите 40 гр средства на ведро воды и пролейте межрядье свеклы, распределяя два литра на метр. По окончании процедуры подкормки следует провести поливы обычной водой.

По материалам сайта Belnovosti