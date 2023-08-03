Вечером опрыскали, а утром не узнали огурцы: вся чахлость ушла, облеплены завязями, желтизны нет (состав)

Обязательно попробуйте эту подкормку на огурцах, если в августе они стали терять свою свежесть, листья начали желтеть, плодов стало меньше.

Это удобрение действует на растения живительно, стимулируя их возрождение и плодоношение. Уже наутро после полива вы поразитесь результату, все огурчики позеленеют, завязей станет море.