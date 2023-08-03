Вечером опрыскали, а утром не узнали огурцы: вся чахлость ушла, облеплены завязями, желтизны нет (состав)

Огурцы. Фото: соцсети

В растворе используются дрожжи, которые всегда оживляюще действуют на растения.

Обязательно попробуйте эту подкормку на огурцах, если в августе они стали терять свою свежесть, листья начали желтеть, плодов стало меньше.

Это удобрение действует на растения живительно, стимулируя их возрождение и плодоношение. Уже наутро после полива вы поразитесь результату, все огурчики позеленеют, завязей станет море.

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Возьмите 1 литр молока с небольшим процентом жирности, разведите его в 9 литрах теплой воды. Добавьте 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и дайте им раствориться. Перед подкормкой обязательно пролейте огурцы водой.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»

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