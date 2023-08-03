Когда солим помидоры на зиму, маринад варим только такой: вкуснее не пробовали — рецепт тут!

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На 2 кг помидоров берем 1,5 литра воды, 200 г сахара, 1,5 ст. ложки соли, 3 лавровых листа, 1 лист хрена, 1 зонтик укропа, 15 горошин черного перца, 100 мл 9%-ного уксуса. Сначала кипятим одну воду, заливаем ею банки с помидорами, оставляем стынуть под крышками минут 20.

Затем возвращаем воду в кастрюлю, как вскипит, добавляем все перечисленные ингредиенты и кипятим 7 минут. Достаем зелень, вливаем уксус и заливаем маринад в банки, закатываем крышкой, переворачиваем дном вверх и в теплое одеяло отправляем остывать.

По материалам сайта Belnovosti