Тля на листьях больше не проблема: дачница подсказала безотказное средство (просто до смешного)

Тля. Фото: соцсети

Опрыскиваем раз — и никаких вредителей не видим.

Многие садоводы пытаются вытравить тлю химией, однако этот метод не подходит, если вы планируете принимать в пищу плоды с данных растений. Да и насекомые часто быстро привыкают к веществам и перестают реагировать.

Попробуйте проверенный советский метод уничтожения тли, который всегда хорошо себя показывает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На 10 литров воды возьмите 10 чайных ложек столового уксуса и 3 столовые ложки средства для мытья посуды (во времена СССР брали раствор хозяйственного мыла).

Опрыскайте этим составом растения со всех сторон.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии»

Читайте также