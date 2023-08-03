Тля на листьях больше не проблема: дачница подсказала безотказное средство (просто до смешного)

Многие садоводы пытаются вытравить тлю химией, однако этот метод не подходит, если вы планируете принимать в пищу плоды с данных растений. Да и насекомые часто быстро привыкают к веществам и перестают реагировать.
Попробуйте проверенный советский метод уничтожения тли, который всегда хорошо себя показывает.
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На 10 литров воды возьмите 10 чайных ложек столового уксуса и 3 столовые ложки средства для мытья посуды (во времена СССР брали раствор хозяйственного мыла).
Опрыскайте этим составом растения со всех сторон.
Источник: дзен-канал «Цветочные технологии»