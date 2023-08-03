Тля на листьях больше не проблема: дачница подсказала безотказное средство (просто до смешного)

Многие садоводы пытаются вытравить тлю химией, однако этот метод не подходит, если вы планируете принимать в пищу плоды с данных растений. Да и насекомые часто быстро привыкают к веществам и перестают реагировать.

Попробуйте проверенный советский метод уничтожения тли, который всегда хорошо себя показывает.