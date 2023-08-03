Мочалкой не только моемся, но и бросаем в стиралку: выбивает всю грязь из одежды (метод из СССР)

Опытные прачки используют мочалку при стирке сильно загрязненного белья. Этот метод известен был в советское время, когда не было хороших порошков.
Да и зачем переплачивать сейчас за средства, когда есть такой «помощник», как мочалка?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Конечно, деревянные и щетинистые мочалки для этого дела не подойдут, поскольку сами испортятся, да еще и на белье наделают затяжек. А вот синтетические и вязаные станут хорошим подспорьем в стирке.
Просто киньте мочалку в барабан с бельем и на выходе насладитесь результатом.
Вещи будут отлично простираны, а на мочалке соберутся вся шерсть, волосы и мелкие ворсинки.
Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»