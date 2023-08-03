Рост только начался: каким будет курс доллара в ближайшие дни, сообщил финансист Маслов

С началом августа отечественная валюта дала слабину. Доллар впервые за год резко превысил 94-рублевый порог. И дальше будет больше, считает финансовый аналитик Андрей Маслов. Правда, пока трехзначных цифр в обменниках мы вряд ли увидим.

«В ближайшие дни курс может находиться в диапазоне в 91,7-95 рублей за доллар и 101-103,5 рубля за евро», - передает слова эксперта сайт Belnovosti.

Причиной является дефицит валюты на внутреннем рынке, а также ее повышенный спрос.

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