Собираем огурцы до глубокой осени: вовремя подсказали эту подкормку (2 простых ингредиента)

К концу лета огурчики обычно устают плодоносить, постепенно начинаю чахнуть, завязи дают редко. Но не у всех садоводов.
Если вовремя сделать подкормку в виде органики и минералов в августе то растения будут свежими и сильными вплоть до глубокой осени. Состав нужного удобрения очень простой, не поленитесь его внести.
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Слабый раствор коровяка или куриного помета - это та органика, в которой нуждаются в настоящий момент огурцы. Эту подкормку можно чередовать с травяным настоем. Лучше всего на крапиве.
В качестве минерального удобрения можно дать огурцам древесную золу. Стакан золы разведите в большом ведре воды, потом вылейте под каждый корень огурца по стакану.
Для лучшего эффекта к золе можно добавить немного лимонной кислоты. Благодаря ей, огурцы эффективнее впитают минеральные элементы.
Удобряйте огурцы один раз в семь дней или даже при каждом поливе. Это будет даже лучше, но тут важно, чтобы полив был капельным.
Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»