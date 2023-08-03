Собираем огурцы до глубокой осени: вовремя подсказали эту подкормку (2 простых ингредиента)

К концу лета огурчики обычно устают плодоносить, постепенно начинаю чахнуть, завязи дают редко. Но не у всех садоводов.

Если вовремя сделать подкормку в виде органики и минералов в августе то растения будут свежими и сильными вплоть до глубокой осени. Состав нужного удобрения очень простой, не поленитесь его внести.

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Слабый раствор коровяка или куриного помета - это та органика, в которой нуждаются в настоящий момент огурцы. Эту подкормку можно чередовать с травяным настоем. Лучше всего на крапиве.

В качестве минерального удобрения можно дать огурцам древесную золу. Стакан золы разведите в большом ведре воды, потом вылейте под каждый корень огурца по стакану.

Для лучшего эффекта к золе можно добавить немного лимонной кислоты. Благодаря ей, огурцы эффективнее впитают минеральные элементы.

Удобряйте огурцы один раз в семь дней или даже при каждом поливе. Это будет даже лучше, но тут важно, чтобы полив был капельным.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»