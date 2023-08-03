В августе стоимость доллара резко упадет: есть реальные причины — факты

В последние месяцы рубль сильно проседал на фоне укрепляющихся доллара и евро. В настоящий момент Минфин решил вмешаться в ситуацию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свой источник информации в верхах.

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Как пишет издание, уже в августе министерство поддержит отечественный рубль, чтобы прекратить его ослабление. Допсредства поступят от продажи нефти и газа.

Средства сверхдоходов будут направлены на финансирование дефицита, благодаря чему темпы использования средств ФНБ замедлятся. До конца этого года возобновления закупки валюты по бюджетному правилу не ожидается.

Соответственно, на фоне укрепления рубля прогнозируется падение курсов доллара и евро в августе 2023 года.

Источник: Источник: 1prime.ru, vedomosti.ru