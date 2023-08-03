Россияне кинулись в магазины, опустошают прилавки: потому что осенью эти крупы подорожают

На протяжении лета прослеживается повышение цен на некоторые крупы. Причем, пользующиеся популярностью на столе у каждого россиянина. Это гречка, рис и пшенка. Пока речь ведется об оптовых ценах, но от них до ценников в магазинах, как говорится, один шаг.

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Прогнозы экспертов таковы: на гречу подъем к сентябрю составит 10%. Рис также в зоне риска, поскольку опт повысился на 2,5%. С середины лета начала дорожать пшенная крупа, причем, сразу на 3,7%. Пока продавцы не переписали ценники, народ спешит закупиться. Ведь главное – обеспечить правильные условия хранения запасам, и тогда можно не беспокоиться о ценах длительное время.

По материалам сайта mk.ru