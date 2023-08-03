Унитаз чище нового – за 20 минут: просто нанесли эту копеечную смесь и смыли

Чтобы быстро отмыть унитаз, не обязательно тратить уйму денег и времени. До блеска поможет отчистить от любого налета средство, приготовленное своими руками. И надо всего два недорогих ингредиента, которые в хозяйственном магазине и супермаркете можно найти в два счета.

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Перед тем, как начать уборку, откачайте воду из перелива – так процесс очистки будет более эффективен. И разведите один к одному 9%-ный уксус и кальцинированную соду. Эту кашицу теперь нанесите на внутренние стенки унитаза. Оставьте на 20 минут, затем смойте, пройдитесь ершиком и удивитесь чистоте.

По материалам Telegram-канала «Проверенные лайфхаки»