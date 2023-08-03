Какая подкормка нужна перцу в августе: будет сладкий, сочный, необъятный

Сладкий перец многие садоводы высаживают на участке, поскольку любят блюда и закуски из него. Действительно незаменимый овощ обогащает любую пищу особенным вкусом и витаминами. И каждому дачнику хочется, чтобы вырос он непременно покрупнее и повкуснее.

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Для этого в августе перец подкармливают. Ему сейчас особенно необходимы кальций, калий, микроэлементы, без азота. Все это овощ получит на корню из смеси, которая готовится легко: 2 ст. ложки древесной золы и гумат калия с микроэлементами разводят в 10-литровом ведре. В каждую лунку выливают 0,5–1 литр жидкости.

По материалам сайта Izvmor