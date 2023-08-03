Сезон заготовок в разгаре: зачем хозяйки переворачивают банки вверх дном после закрутки, и что будет, если этого не делать

По приготовлении маринованных огурчиков и помидоров, а также других заготовок, хозяйки, закрутив банки металлической крышкой, переворачивают их вверх дном. Этот жест прописан во всех рецептах, и люди послушно его исполняют. Но мало кто задумывается, зачем это вообще нужно и что будет, если не переворачивать банки.

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Переворачиваются банки и ставятся на крышку для того, чтобы резиновый ободок под металлическим ребрышком размяк от воздействия тепла – так он станет прилегать плотнее к горлышку. Тогда и огурцы не взорвутся и хорошо сохранятся, не попадет воздух, и рассол не помутнеет.

По материалам сайта aif.ru