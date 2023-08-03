За август морковь вымахает вдвое, сочная и сладкая: вот чем срочно нужно подкормить

Не за горами финал дачного сезона, но именно сейчас корнеплоды набирают массу. Морковь выкапывают по осени, и лучшее время, чтобы повлиять на рост и вкусовые качества ее плодов – это начало месяца.

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В этот период моркови требуются фосфорные и калийные подкормки. Они влияют на сладость овоща, развивают массу и улучшают вкус.

Также не забывайте о поливе. Моркови как прежде нужно достаточное количество влаги, чтобы расти сочной. И лучше проредить, если еще не сделали этого – большим овощам нужно больше места.

По материалам сайта Izvmor