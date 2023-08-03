Лопают все за обе щеки: маринованный кабачок - не забудьте чеснок!

Вкусная закуска из кабачков получается, если приготовить ее по этому рецепту. И уплетать за обе щеки будут не только взрослые, но и дети.

Возьмите небольшие по размеру кабачки, очистите от кожуры, нарежьте ножом для корейской моркови – должна получиться соломка, или спагетти. Добавляем 1 ч ложку соли, оставляем на 15 минут, чтобы кабачок дал сок.

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Маринад делаем так: мелко нарезаем укроп, давим немного чеснока, по 1 ст ложке растительного масла и яблочного уксуса, и меда.

Сливаем сок из кабачков, добавляем маринад, перемешиваем тщательно и на 1 час отправляем в холодильник. Закуска готова!

По материалам Telegram-канала "Дачные советы"