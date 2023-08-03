Неминуемо: стало известно, на сколько подорожает мясо уже к сентябрю

К осени подорожает не только несколько видов круп, о чем мы писали ранее. Также рост цен произойдет на мясо. Причем, серьезно. Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов причиной скачка цен к сентябрю на главный источник белка называет слабую отечественную валюту.

«К сентябрю курица может подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2%», - перечислил News.ru эксперт.

На баранину рост может составить 1-2%. Как связаны курс валюты и производимое в России мясо, эксперт пояснил: снижение рубля провоцирует рост цен на корм и добавки, витамины и импортные лекарства для скота и птицы. В настоящее время средние цены выглядят так: говядина около 494 рублей, свинина на кости – 312 рублей, курица – и это рекорд за период с апреля 2022 года – 196 рублей за килограмм.

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