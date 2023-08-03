«Недружелюбная атмосфера»: что ни в коем случае нельзя делать в начале августа, чтобы не оказаться по уши в проблемах

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«Сейчас «осетровая» Луна вошла в знак Водолея. В начале августа стоит избегать ссор. Стихия воздуха говорит про общение, связь, поэтому проблемы будут коммуникационного характера. Будет нагнетаться недружелюбная атмосфера. Люди будут склонны к конфликтам. Однако ссор нужно избегать.

Также обострятся хронические, психические заболевания. Особенно сильно отразится на людях, которые подвержены психическим расстройствам. Они могут ни с чего наорать, накричать.

Не стоит сейчас открывать бизнесы, совершать переезды. Лучше подождать хотя бы середины августа, чтобы все было нормально.

Избегаем нужно всяких разных финансовых крупных операций. Большие покупки пока не делаем! Лучше отложите на две недельки, когда будет растущая Луна. Сейчас есть вероятность, что люди могут разругаться из-за этой покупки или вложений. Это станет дополнительным поводом для ругани», – заявила эксперт.