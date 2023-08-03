«Достигнут финансового дна»: эти знаки зодиака ждут денежные потерли в августе — кошек резко опустеет

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«У Водолеев первая и вторая декада августа сулят скудность денежных приходов. Необходимо тщательно следить за бюджетом, экономить. Даже при всем этом возможных мелкие потери. В третьей декаде августа риски сильно возрастают. Там есть шанс светит на нет затянутые пояса и попасть в руки к мошенникам.

У Рыб идут непонятные траты, которые они сами себе придумали. Их можно избежать. А из-за этих трат может ухудшиться резко финансовое положение. Они будут считать, что эти траты пойдут на пользу и в будущем получат с этого прибыль, но на самом деле — нет. Это пустая трата денег, даже если это оплата каких-то услуг наперед, вложение в новое дело.

Козероги в августе могут достигнуть финансового дна. Этот меся для них может быть решающим. Это хорошая возможность, чтобы оттолкнуться и преодолеть все, так как в августе финансовые проблемы достигнут предла», – высказалась эксперт.