Огурцы маринуем только так: стоят всю зиму, рассол не мутнеет

Всегда приятно открыть баночку маринованных огурчиков, заготовленных собственноручно из выращенных на своем огороде. Удовольствие будет больше, если рассол за всю зиму не помутнел, а плоды не утратили твердость и хрустят как свежие. Ля этого надо соблюсти рецептуру.

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Маринад варим только так: кипятим 2 литра воды, выливаем в наполненную огурцами банку. Там же уже должны лежать листья смородины, веточка укропа, несколько зубчиков чеснока и щепотка семян горчицы. Ждем, пока воды остынет. Выливаем обратно в кастрюлю.

Пока закипает, вносим 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, перец горошком, душистый перец. Как закипела, выключаем и наливаем в нее 2 ст. ложки уксусной эссенции. И разливаем по банкам, закатываем крышку, переворачиваем – и в шубу остывать.

По материалам Telegram-канала «Дачница»