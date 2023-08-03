Новые рекорды: что происходит с долларом и каким будет курс через неделю – лучше присядьте

Во второй день августа доллар превысил отметку в 94 рубля впервые за год. За евро запросили уже 103 рубля. Вопреки прогнозам экономистов, отечественная валюта продолжает падать. Что будет дальше?

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев объясняет, что сегодня рубль поддерживает рост цен на нефть. Но перевешивает ряд факторов, которые влияют на курс. Это высокий спрос на иностранные деньги – как для покупки импорта, так и для заграничных отпусков. И падение рубля продолжится в течение всего августа, поэтому рекорды еще впереди.