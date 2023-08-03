Та самая подкормка для помидоров, чтобы покраснели на грядке: еще вчера были зеленые, а сегодня уже собираем спелый урожай

Нынешнее лето не особо порадовало московских дачников, да и в других областях и краях милостей от природы многие не дождались. Помидоры на ветках стоят зеленые, а на дворе август. Но заставить их покраснеть может не только погода, но и грамотные подкормки.

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Так, очень быстро покраснеют томаты и порадуют сочностью и ароматом, если дать им монофосфат калия. Возьмите 15 г средства и разведите в 10-литровом ведре. Расход на куст – 4 литра. При этом, давать магниевую и кальциевую подкормки нельзя одновременно – навредите.

По материалам сайта Belnovosti