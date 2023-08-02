Просто протрите подмышки: натуральное средство избавит от запаха пота без дезодоранта — есть в каждом доме

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без антиперспиранта даже в жару.

Если вы противник использования дезодоранта для устранения запаха пота из-под мышек, а никакие другие запахи не любите в принципе, то этот лайфхак для вас идеален.

Бороться с запахом пота вам стоит средством, которое, наверняка, есть на вашей кухне. Речь о картофеле.

Крахмал, содержащийся в его составе, отлично подсушивает кожу и поглощает неприятный запах пота.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Свежеотрезанным кусочком сырого картофеля протрите подмышки. Если есть время, приложите дольки к подмышкам и дайте им высохнуть.

Запах пота улетучится. Вы будете пахнуть свежестью крахмала.

По материалам apteka24-podolsk.ru

Читайте также