Просто протрите подмышки: натуральное средство избавит от запаха пота без дезодоранта — есть в каждом доме

Если вы противник использования дезодоранта для устранения запаха пота из-под мышек, а никакие другие запахи не любите в принципе, то этот лайфхак для вас идеален.
Бороться с запахом пота вам стоит средством, которое, наверняка, есть на вашей кухне. Речь о картофеле.
Крахмал, содержащийся в его составе, отлично подсушивает кожу и поглощает неприятный запах пота.
Свежеотрезанным кусочком сырого картофеля протрите подмышки. Если есть время, приложите дольки к подмышкам и дайте им высохнуть.
Запах пота улетучится. Вы будете пахнуть свежестью крахмала.
По материалам apteka24-podolsk.ru