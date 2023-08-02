Как пяточки сохранить мягкими и нежными летом: эта ванночка сделает шелковистой даже самую огрубевшую кожу за минуты

Проблема огрубевших пяток особенно актуальна летом. Кожа затвердевает и может даже трескаться из-за ношения открытой обуви, пота и по ряду других причин.

Ухаживать за стопами ног можно и нужно в домашних условиях. Хороший результат дают ванночки с молоком, они отлично размягчают и делают шелковистыми даже самые грубые пятки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».