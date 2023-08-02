Как пяточки сохранить мягкими и нежными летом: эта ванночка сделает шелковистой даже самую огрубевшую кожу за минуты

Молодая девушка с идеальными пяточками. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит ухаживать за собой в домашних условиях.

Проблема огрубевших пяток особенно актуальна летом. Кожа затвердевает и может даже трескаться из-за ношения открытой обуви, пота и по ряду других причин.

Ухаживать за стопами ног можно и нужно в домашних условиях. Хороший результат дают ванночки с молоком, они отлично размягчают и делают шелковистыми даже самые грубые пятки.

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Жидкое мыло нужно налить в тазик с водой и взбить в пену. Затем добавить туда пол-литра горячего молока. Опустить ноги в тазик и держать, пока молоко не остынет.

Молоко отлично смягчает кожу. Результат почувствуете уже после первой ванночки.

По материалам medaboutme.ru

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