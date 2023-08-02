Справляемся без дезодоранта: натуральное средство на основе кокосового масла избавит от запаха пота из-под мышек

Средство от неприятно запаха от тела можно сделать в домашних условиях просто и быстро. Понадобится крахмал и пищевая сода, которые известны своим свойством поглощать запахи, и кокосовое масло - оно придаст средству нежность и приятный аромат.

Нужно 200 миллилитров жидкого кокосового масла и по одному стакану пищевой соды и крахмала.

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