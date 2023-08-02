Справляемся без дезодоранта: натуральное средство на основе кокосового масла избавит от запаха пота из-под мышек

Средство от неприятно запаха от тела можно сделать в домашних условиях просто и быстро. Понадобится крахмал и пищевая сода, которые известны своим свойством поглощать запахи, и кокосовое масло - оно придаст средству нежность и приятный аромат.
Нужно 200 миллилитров жидкого кокосового масла и по одному стакану пищевой соды и крахмала.
В чистой и сухой емкости нужно тщательно перемешать соду и крахмал, затем добавить кокосовое масло и размешать до однородности. Полученную массу переложить в емкость из-под покупного дезодоранта-стика и положить в холодильник.
Как только застынет, можно пользоваться, обрабатывать подмышки. Хранить домашний дезодорант нужно в холодильнике, поскольку кокосовое масло при комнатной температуре может стать жидким.
По материалам opotlivosti.ru