Справляемся без дезодоранта: натуральное средство на основе кокосового масла избавит от запаха пота из-под мышек

Кокос, кокосовое молочко и кокосовое масло. Фото: Global Look Press

Полностью натуральный антиперспирант можно сделать в домашних условиях легко и быстро.

Средство от неприятно запаха от тела можно сделать в домашних условиях просто и быстро. Понадобится крахмал и пищевая сода, которые известны своим свойством поглощать запахи, и кокосовое масло - оно придаст средству нежность и приятный аромат.

Нужно 200 миллилитров жидкого кокосового масла и по одному стакану пищевой соды и крахмала.

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В чистой и сухой емкости нужно тщательно перемешать соду и крахмал, затем добавить кокосовое масло и размешать до однородности. Полученную массу переложить в емкость из-под покупного дезодоранта-стика и положить в холодильник. 

Как только застынет, можно пользоваться, обрабатывать подмышки. Хранить домашний дезодорант нужно в холодильнике, поскольку кокосовое масло при комнатной температуре может стать жидким.

По материалам opotlivosti.ru

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