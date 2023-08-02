Изменения коснутся всех: миллионы россиян не дождутся своих социальных пособий в августе

3 августа родители увидят поступления целого ряда выплат:

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет; ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих (пособие на ребенка военнослужащих по призыву, в том числе мобилизованных; пособие на ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей); пособие на детей от 8 до 17 лет (тем семьям, кто получает данное пособие до истечения срока, на который оно установлено).

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Следующее поступление денег будет уже 5 августа. Граждане получат ежемесячные выплаты из средств материнского капитала через банки, а 8 числа они получат пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которые предназначаются работающим родителям.

Важно знать, что дата выплаты выпадает на выходной, то деньги зачисляются в последний рабочий день, предшествующий дню выплат. Таким образом средства придут чуть раньше, сообщает «Бердск Онлайн».