Не 90 и даже не 94 рубля: доллар поднялся выше всех мыслимых пределов — сбываются самые худшие прогнозы

Рубль на торгах в эту среду, 2 августа, начал резко снижаться в цене по отношению к основным валютам — доллару, евро и юаню.

Курс доллара на валютных торгах на Московской бирже на 16:33 московского времени рос на 1,42 рубля, до 93,75 рубля, евро — на 1,63 рубля, до 102,81 рубля, юаня — на 18 копеек, до 13,01 рубля.

Аналитики связывают рост курса доллара, евро и юаня с завершением налогового периода. И прогнозируют, что доллар будет стоить не 90 и даже не 94 рубля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».