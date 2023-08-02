Не 90 и даже не 94 рубля: доллар поднялся выше всех мыслимых пределов — сбываются самые худшие прогнозы

Рубль на торгах в эту среду, 2 августа, начал резко снижаться в цене по отношению к основным валютам — доллару, евро и юаню.
Курс доллара на валютных торгах на Московской бирже на 16:33 московского времени рос на 1,42 рубля, до 93,75 рубля, евро — на 1,63 рубля, до 102,81 рубля, юаня — на 18 копеек, до 13,01 рубля.
Аналитики связывают рост курса доллара, евро и юаня с завершением налогового периода. И прогнозируют, что доллар будет стоить не 90 и даже не 94 рубля.
«В случае превышения долларом максимумов, достигнутых в первой половине июля, — в 93,85 рубля, на краткосрочном горизонте повышается вероятность достижения курсом верхней границы прогнозного диапазона 92,8–94,5 рубля, а курсом юаня — 13,15 рубля», — отметил Александр Фетисов из Россельхозбанка.
По материалам 1prime.ru