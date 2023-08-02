Протирайте этим раствором подмышки после душа: заменит дезодорант и уничтожит запах пота в два счета

Смешайте с водкой в пропорции один к десяти листья грецкого ореха или хвоща. Десять суток настойку нужно выдержать в посуде с плотно закрытой крышкой и в темном месте.

Затем настойкой нужно протирать проблемные зоны, в частности, подмышечные впадины. Делать это лучше всего после принятия душа.

По материалам opotlivosti.ru