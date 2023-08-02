Протирайте этим раствором подмышки после душа: заменит дезодорант и уничтожит запах пота в два счета

Отлично справляются с запахом пота натуральные средства, такие как, например, настойки на спирту.
Спирт уничтожает патогенные бактерии, которые и являются источником неприятного запаха от тела. Приготовленные на его основе настойки хорошее средство против зловония.
Смешайте с водкой в пропорции один к десяти листья грецкого ореха или хвоща. Десять суток настойку нужно выдержать в посуде с плотно закрытой крышкой и в темном месте.
Затем настойкой нужно протирать проблемные зоны, в частности, подмышечные впадины. Делать это лучше всего после принятия душа.
По материалам opotlivosti.ru