Протирайте этим раствором подмышки после душа: заменит дезодорант и уничтожит запах пота в два счета

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не хочет пользоваться антиперспирантами даже в жару.

Отлично справляются с запахом пота натуральные средства, такие как, например, настойки на спирту.

Спирт уничтожает патогенные бактерии, которые и являются источником неприятного запаха от тела. Приготовленные на его основе настойки хорошее средство против зловония.

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Смешайте с водкой в пропорции один к десяти листья грецкого ореха или хвоща. Десять суток настойку нужно выдержать в посуде с плотно закрытой крышкой и в темном месте.

Затем настойкой нужно протирать проблемные зоны, в частности, подмышечные впадины. Делать это лучше всего после принятия душа.

По материалам opotlivosti.ru

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